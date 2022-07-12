AFP: президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну

Президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну. Об этом сообщает France Press.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шри-Ланка
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