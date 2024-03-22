На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом санкций против РФ
Лидеры Европейского союза призвали усилить борьбу с обходом санкций в отношении Москвы, а также подготовить новые ограничительные меры против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи говорится, что необходимо улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами.
Ранее стало известно, что лидеры стран, входящих в Европейский союз, не смогли утвердить решение о передаче замороженных российских активов Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом санкций против РФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru