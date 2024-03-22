На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом санкций против РФ

По итогам встречи говорится, что необходимо улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами.

Ранее стало известно, что лидеры стран, входящих в Европейский союз, не смогли утвердить решение о передаче замороженных российских активов Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

