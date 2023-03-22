На Пекин обрушилась пыльная буря
На Пекин обрушилась мощная пыльная буря. Она стала третьей по счету в марте для китайской столицы, сообщает Bloomberg.
Загрязнение воздуха из-за природного катаклизма стало рекордным за последние два года. Горожан призвали не выходить на улицу и оставаться дома.
Издание отмечает, что на улицах города практически никого не осталось, а редкие прохожие, которых можно встретить, вышли в медицинских масках и очках. Качество воздуха портят местные заводы, из-за которых уровень загрязнения в последние недели в китайское столице стал еще выше.
Ранее компания IQAir, отслеживающая качество воздуха, сообщила, что качество воздуха соответствует требованиям ВОЗ лишь в 13 странах мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru