Доклад: чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира
Всего в 13 странах и территориях во всем мире качество воздуха невредно для здоровья, а уровень его загрязнения в 2022 году достиг рекордного уровня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании IQAir, которая отслеживает качество воздуха.
Эксперты проанализировали данные с 30 тыс. мониторинговых станций в 7323 городах в 131 стране мира. Требованиям Всемирной организации здравоохранения воздух соответствует в Австралии, Эстонии, Финляндии, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, а также на территории в Тихом океане и Карибском море, среди которых Гуам и Пуэрто-Рико.
Самый загрязненный воздух, согласно исследованию - в Чаде, Ираке, Пакистане, Бахрейне, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейте и Индии.
Ежегодно из-за последствий загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 6 млн человек.
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