Доклад: чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира

Эксперты проанализировали данные с 30 тыс. мониторинговых станций в 7323 городах в 131 стране мира. Требованиям Всемирной организации здравоохранения воздух соответствует в Австралии, Эстонии, Финляндии, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, а также на территории в Тихом океане и Карибском море, среди которых Гуам и Пуэрто-Рико.

Самый загрязненный воздух, согласно исследованию - в Чаде, Ираке, Пакистане, Бахрейне, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейте и Индии.

Ежегодно из-за последствий загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 6 млн человек.

