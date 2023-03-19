Названы распространенные «накопители» пыли в быту
В квартирах чаще всего встречаются семь вещей, которые накапливают пыль, сообщает vnimanie.pro.
Плафоны и абажуры быстро накапливают пыль из-за сложных форм и рельефных покрытий. Наиболее объемным пылесборником являются книги. Открытые форточки тоже собирают пыль - она залетает с улицы. Шторы и мягкие игрушки также накапливают пыль.
Много источников загрязнения и на кухне, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин «Вечерней Москве». Речь идет о ножах, разделочных досках, плинтусе кухонного «фартука».
Ранее кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала проветривать офис не менее двух раз в день по 5-10 минут, сообщила URA.Ru
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