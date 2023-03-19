Названы распространенные «накопители» пыли в быту

Плафоны и абажуры быстро накапливают пыль из-за сложных форм и рельефных покрытий. Наиболее объемным пылесборником являются книги. Открытые форточки тоже собирают пыль - она залетает с улицы. Шторы и мягкие игрушки также накапливают пыль.

Много источников загрязнения и на кухне, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин «Вечерней Москве». Речь идет о ножах, разделочных досках, плинтусе кухонного «фартука».

Ранее кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала проветривать офис не менее двух раз в день по 5-10 минут, сообщила URA.Ru

