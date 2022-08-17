На месте памятника-танка Т-34 в Эстонии появились живые цветы

Не месте демонтированного памятника-танка Т-34 в эстонской Нарве появились живые цветы. Как пишет местная пресса, сотни жителей города в ночь со вторника на среду возложили букеты к пьедесталу, на котором в честь освобождения города от сил нацистского вермахта в 1944 году в 1970 году был установлен советский танк.

По данным полиции, накануне вечером на месте собрались более полусотни человек. При этом, по данным портала национального телерадиовещания ERR, за ночь к опустевшему постаменту приехало более двухсот жителей Эстонии. Сейчас люди продолжают приезжать с букетами и свечами. Из свечей эстонцы составили фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем», передаёт агентство ТАСС.