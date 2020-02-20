На лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом 634 человека

20 февраля 202016:18

Число заразившихся коронавирусом людей, находившихся на круизном судне Diamond Princess в Японии увеличилось до 634. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Там уточнили, что за последние сутки выявлено еще 13 инфицированных, в том числе двое членов экипажа и 11 пассажиров.

Судно находилось двухнедельном карантине. Он был завершен накануне, и первые пассажиры начали уже его покидать. 717 человек, в том числе шестеро граждан РФ уже спустились на берег, передает РИА Новости. Речь идет о здоровых гражданах.

Диагностику на новый вирус прошли на данный момент не все находящиеся на борту. Всего на Diamond Princess было порядка 3700 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Проверку прошли 3 062 человека.

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В четверг стало известно, что коронавирус нового типа выявлен ещё у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess. В посольстве РФ в Японии сообщили, что их в ближайшее время доставят в больницу. Ранее сообщалось об инфицированной супружеской паре из России, они уже госпитализированы.

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая из-за коронавируса. Такая продукция не будет допускаться к провозу в ручной клади и багаже пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусЯпония