МАГАТЭ заявило об утечке 25 тонн воды на АЭС «Фукусима-1»

Компания TEPCO 9 августа обнаружила утечку около 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника вытекло примерно 25 тонн воды. Вытекшая вода попала в дренаж на полу», — отмечается в заявлении.

Распространения утечки на другие помещения не зафиксировано. Компания TEPCO для выяснения причины ЧП остановила насос первичного охлаждения отработанного топлива. Также организация оценила температуру в бассейне: она остается в пределах нормы, около 46 градусов Цельсия.

В МАГАТЭ отметили, что скопившаяся в помещении вода перестала подниматься, утечка прекратилась и осталась внутри здания. Специалисты очистят жидкость с помощью водоочистных сооружений.

Ранее на АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс очищенной воды после землетрясения.

