Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан

При этом ученые из Санкт-Петербурга и Владивостока нашли опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1». Отмечается, что ученые построили модель пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, которые сбрасывают с «Фукусимы». Исследователи полагают, что прибрежные районы Курильских островов могут быть загрязнены.

Компания TEPCO 9 августа обнаружила утечку около 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает «Радиоточка НСН».

