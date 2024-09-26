Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан
Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан, эта партия станет девятой по счету, сообщили в компании.
Так, сброс продлится до 14 октября. Как и в прошлые разы, в океан будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды. Речь идет об очищенной низкорадиоактивной воде. Специалисты компании год назад приступили к утилизации отходов таким образом, так как сочли его самым безопасным.
При этом ученые из Санкт-Петербурга и Владивостока нашли опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1». Отмечается, что ученые построили модель пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, которые сбрасывают с «Фукусимы». Исследователи полагают, что прибрежные районы Курильских островов могут быть загрязнены.
Компания TEPCO 9 августа обнаружила утечку около 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает «Радиоточка НСН».
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