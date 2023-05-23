На Эвересте найдены останки морских хищников старше 212 млн лет

Исследователи из Китая нашли на Эвересте останки двух морских хищников возрастом больше 215 миллионов лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Синьхуа».

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Находка была сделана на высоте 4 тысячи метров. Речь идет об останках гималаязавров – глубоководных хищников. Эксперты говорят, что скелеты морских животных оказались на горе из-за движения тектонических плит – останки поднялись со дна океана на Эверест.

Обнаруженные хищники имели длинную пасть и острые зубы. Длина тела гималаязавров составляла около 10 метров. Эти животные питались рыбой и беспозвоночными.

Ранее стала известна новая официальная высота Эвереста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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