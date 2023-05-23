На Эвересте найдены останки морских хищников старше 212 млн лет

Находка была сделана на высоте 4 тысячи метров. Речь идет об останках гималаязавров – глубоководных хищников. Эксперты говорят, что скелеты морских животных оказались на горе из-за движения тектонических плит – останки поднялись со дна океана на Эверест.

Обнаруженные хищники имели длинную пасть и острые зубы. Длина тела гималаязавров составляла около 10 метров. Эти животные питались рыбой и беспозвоночными.

Ранее стала известна новая официальная высота Эвереста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

