Эверест стал выше почти на метр

Стала известна новая официальная высота Эвереста. Как пишет издание «Синьхуа», теперь она составляет 8848,86 метра.

В результате новых измерений, которые провели геодезисты Китая и Непала, высочайшая вершина Земли, по сравнению с прежними данными, выросла на 86 сантиметров.

О совместном измерении высоты горы Катманду и Пекин договорились в 2019 году. Восхождение на вершину совершили специалисты обеих стран, кроме того использовалась китайская национальная система навигации Beidou.

Ранее в правительстве Непала предположили, что Эверест мог стать ниже в результате серии разрушительных землетрясений, которые произошли в этой стране весной 2015 года.

Попытки измерить высоту Эвереста с точностью до сантиметра предпринимались неоднократно. В 1954 году индийские учёные зафиксировали показатель в 8848 метров, а в 2005 году китайские специалисты, использовавшие как традиционные методы, так и данные со спутников, установили, что высота Эвереста составляет 8 844,43 метра.

