Эверест стал выше почти на метр
Стала известна новая официальная высота Эвереста. Как пишет издание «Синьхуа», теперь она составляет 8848,86 метра.
В результате новых измерений, которые провели геодезисты Китая и Непала, высочайшая вершина Земли, по сравнению с прежними данными, выросла на 86 сантиметров.
О совместном измерении высоты горы Катманду и Пекин договорились в 2019 году. Восхождение на вершину совершили специалисты обеих стран, кроме того использовалась китайская национальная система навигации Beidou.
Ранее в правительстве Непала предположили, что Эверест мог стать ниже в результате серии разрушительных землетрясений, которые произошли в этой стране весной 2015 года.
Попытки измерить высоту Эвереста с точностью до сантиметра предпринимались неоднократно. В 1954 году индийские учёные зафиксировали показатель в 8848 метров, а в 2005 году китайские специалисты, использовавшие как традиционные методы, так и данные со спутников, установили, что высота Эвереста составляет 8 844,43 метра.
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