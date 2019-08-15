Непал ужесточит правила для желающих покорить Эверест из-за роста числа смертей

Правительство Непала намерено ограничить поток неподготовленных туристов на Эверест. Как сообщает ТАСС, новые правила ужесточат допуск к восхождению на самую высокую точку Земли (8848 м над уровнем моря).

По новым правилам каждый желающий покорить Эверест должен будет доказать, что находится в хорошей физической форме, предъявив соответствующий сертификат. Также до Эвереста необходимо будет иметь опыт восхождения на другие вершины от 6 тысяч метров.

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Кроме того, обязательным условием станет найм профессиональных проводников. Разработка новых правил была вызвана увеличившимся количеством погибших на Эвересте.

Сократить число желающих в правительстве намерены и за счет повышения стоимости восхождения с прежних 10 тыс. долларов до 35 тыс. долларов.

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