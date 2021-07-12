Вашингтон призвал избегать насилия против протестующих на Кубе

США предостерегли власти Кубы от применения насилия в отношении протестующих. Об этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что американская сторона поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и осуждает применение насилия против мирных демонстрантов.

По сообщениям кубинских СМИ, протесты начались в воскресенье, когда тысячи людей вышли на улицы из-за нехватки еды и лекарств. Уже сообщалось о случаях разграбления магазинов. Граждане призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины.

Ранее сообщалось, что российские туристы остаются в изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. В настоящее время в обсерваторах, которые развернуты в гостиницах на курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 человек.

