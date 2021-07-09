В обсерваторах Кубы находится 21 российский турист

В настоящее время в обсерваторах, которые развернуты в гостиницах на курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 человек.

Ранее стало известно, что прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 2 июля россиян массово изолировали из-за положительных тестов на COVID-19. Более сотни туристов заперли в номерах отелей.

