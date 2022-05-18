МВФ ожидает новые потрясения для мировой экономики

По её словам, во всем мире наблюдаются последствия резкого роста цен: на сырьевые товары, нефть и газ, а также на продовольствие, что оказывает влияние на реальные доходы по всему миру, вызывает очень высокую инфляцию.

Отмечается, что из-за ситуации вокруг Украины одним из наиболее пострадавших регионов является Европа.

При этом новые антироссийские санкции и контрсанкции могут создать новые проблемы.

Ранее директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне. Вместе с тем спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.

