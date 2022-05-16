Китайский исследователь назвал слухами дефицит пшеницы в мире

Заявления стран G7 о том, что российская военная спецоперация на Украине вызовет дефицит пшеницы и продовольственного кризиса, не является экономически обоснованными. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».

В статье со ссылкой на научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня указано, что Россия в 2022 году может вырастить рекордное число зерновых.

«Общий объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 млн тонн, из них объем производства пшеницы — 87 млн ​​тонн, это рекордный показатель. Также ожидается дальнейшее увеличение российского экспорта зерна», - отметил исследователь.

По словам Ху Бинчуаня, другие лидеры по экспорту пшеницы смогут увеличить объемы продаж. Так, из Канады в 2022-2023 году увеличится на 8,5 млн тонн. Страны Евросоюза также увеличат экспорт на 5 млн тонн.

Эксперт предположил, что рост цен на зерно вызван не отсутствием пшеницы, а несогласованным распределением зерна между желающими. Кроме того, Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своих сельхоз продуктов.

