Китайский исследователь назвал слухами дефицит пшеницы в мире
Заявления стран G7 о том, что российская военная спецоперация на Украине вызовет дефицит пшеницы и продовольственного кризиса, не является экономически обоснованными. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».
В статье со ссылкой на научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня указано, что Россия в 2022 году может вырастить рекордное число зерновых.
«Общий объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 млн тонн, из них объем производства пшеницы — 87 млн тонн, это рекордный показатель. Также ожидается дальнейшее увеличение российского экспорта зерна», - отметил исследователь.
По словам Ху Бинчуаня, другие лидеры по экспорту пшеницы смогут увеличить объемы продаж. Так, из Канады в 2022-2023 году увеличится на 8,5 млн тонн. Страны Евросоюза также увеличат экспорт на 5 млн тонн.
Эксперт предположил, что рост цен на зерно вызван не отсутствием пшеницы, а несогласованным распределением зерна между желающими. Кроме того, Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своих сельхоз продуктов.
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