МВФ ожидает снижение роста мировой экономики из-за спецоперации на Украине

МВФ прогнозирует дальнейшее снижение прогноза роста мировой экономики в 2023 году на фоне пандемии и ситуации на Украине. Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Она отметила, что для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне. Вместе с тем спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.

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В марте МВФ прогнозировал, что мировая экономика в этом году продолжит рост, несмотря на происходящие геополитические события.

В начале года МВФ ожидал сокращение роста мировой экономики в 2022 году на 0,5% до 4,4%. Георгиева тогда отмечала, что реальные показатели будут больше, но все равно останутся положительными.

Снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. Так он прокомментировал заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, который сообщил, что по официальному прогнозу снижение ВВП будет более 10%.

«Более реалистичной цифрой выглядит диапазон 18-20%», - считает Жуковский.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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