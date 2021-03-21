МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

По его словам, в январе прогнозировалось, что рост мировой экономики в текущем году будет на уровне 5,5%. В настоящее время «появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», - сказал Окамото.

Данные обстоятельства будут учтены в апрельском докладе о перспективах развития мировой экономики. Замглавы организации отметил, что Китай «в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики».

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что ВВП планеты за прошлый год сократился на 3,5 процента. Причины, по его словам, были объективные, в первую очередь эпидемиологическая ситуация и введение ограничений.

