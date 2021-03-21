МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них - новые штаммы коронавируса, сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.
По его словам, в январе прогнозировалось, что рост мировой экономики в текущем году будет на уровне 5,5%. В настоящее время «появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», - сказал Окамото.
Данные обстоятельства будут учтены в апрельском докладе о перспективах развития мировой экономики. Замглавы организации отметил, что Китай «в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики».
Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что ВВП планеты за прошлый год сократился на 3,5 процента. Причины, по его словам, были объективные, в первую очередь эпидемиологическая ситуация и введение ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Финансист рассказал о динамике курса доллара в ближайшее время
- Россиянку избили в отеле Стамбула
- Анатолий Антонов заявил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится
- МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
- Байден заявил, что Камала Харрис умнее его
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru