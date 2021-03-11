Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны
Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», — сказал российский лидер в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.
Путин отметил, что ВВП планеты за прошлый год сократился на 3,5 процента, передает RT. Причины, по его словам, были объективные, в первую очередь эпидемиологическая ситуация и введение ограничений.
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