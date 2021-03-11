Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

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«Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», — сказал российский лидер в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин отметил, что ВВП планеты за прошлый год сократился на 3,5 процента, передает RT. Причины, по его словам, были объективные, в первую очередь эпидемиологическая ситуация и введение ограничений.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПандемияЭкономияВладимир Путин
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