Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

«Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», — сказал российский лидер в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин отметил, что ВВП планеты за прошлый год сократился на 3,5 процента, передает RT. Причины, по его словам, были объективные, в первую очередь эпидемиологическая ситуация и введение ограничений.

