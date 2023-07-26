МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую
Министерство внутренних дел России объявило украинского активиста и медика Геннадия Друзенко и ведущую украинского телеканала «1+1» Наталью Мосейчук в розыск. Их обвиняют в возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских солдат. Соответствующая информация доступна в базе ведомства.
Отмечается, что уголовные дела против них были возбуждены в марте текущего года. При этом Друзенко принес извинения за свои высказывания. По словам врача, он не справился с эмоциями.
«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — заявил Друзенко.
Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и двум военачальникам — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru