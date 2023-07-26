МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую

Отмечается, что уголовные дела против них были возбуждены в марте текущего года. При этом Друзенко принес извинения за свои высказывания. По словам врача, он не справился с эмоциями.

«Это официально. Первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — заявил Друзенко.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и двум военачальникам — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

