Главе украинской разведки заочно предъявили обвинения в теракте на Крымском мосту

Отмечается, что Буданова подозревают в причастности к террористическому акту, произошедшему утром 8 октября на Крымском мосту.

Санкция на его заочный арест выдана московским Лефортовским судом. Буданов будет отправлен под стражу после его задержания либо экстрадиции на территорию России. Сейчас Буданов объявлен в международный розыск.

Ранее Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушении на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

