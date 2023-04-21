Главе украинской разведки заочно предъявили обвинения в теракте на Крымском мосту
Российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении преступлений по четырем статьям УК РФ — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»). Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что Буданова подозревают в причастности к террористическому акту, произошедшему утром 8 октября на Крымском мосту.
Санкция на его заочный арест выдана московским Лефортовским судом. Буданов будет отправлен под стражу после его задержания либо экстрадиции на территорию России. Сейчас Буданов объявлен в международный розыск.
Ранее Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года, а также в покушении на предпринимателя Константина Малофеева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru