МВД Германии сообщило о 2,5 тыс. просьбах убежища от россиян с начала СВО
Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с 24 февраля 2022 года по конец апреля 2023 года убежище в стране запросили 2485 россиян, годных к военной службе. Из них одобрено 55 заявлений, 88 отклонено, 1671 рассматриваются и 671 заявка имеет статус «формально завершена», передает RND.
К категории формально завершенных относятся заявки, которые будут рассматриваться в рамках Дублинской процедуры. Дублинский регламент определяет, какое государство-член Евросоюза рассмотрит ходатайство о предоставлении убежища.
Депутат германского бундестага от Левой партии Ян Корте заявил журналистам, что число одобренных заявок слишком мало. По его мнению, «что-то идет не так», если «более 100 тыс. мужчин призывного возраста покидают Россию», чтобы не участвовать в конфликте на Украине, а Германия одобряет только 55 заявок на предоставление убежища.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявляла, что власти страны готовы дать убежище бегущим от мобилизации россиянам, которые «выступают против путинского режима».
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