МВД Германии сообщило о 2,5 тыс. просьбах убежища от россиян с начала СВО

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с 24 февраля 2022 года по конец апреля 2023 года убежище в стране запросили 2485 россиян, годных к военной службе. Из них одобрено 55 заявлений, 88 отклонено, 1671 рассматриваются и 671 заявка имеет статус «формально завершена», передает RND.

К категории формально завершенных относятся заявки, которые будут рассматриваться в рамках Дублинской процедуры. Дублинский регламент определяет, какое государство-член Евросоюза рассмотрит ходатайство о предоставлении убежища.