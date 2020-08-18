МВД Белоруссии ответило за действия правоохранителей
Министерство внутренних дел Белоруссии обратилось к народу республики. В своем Telegram-канале ведомство заявило, что оно разделяет ответственность за тот негатив, который испытали на себе мирные граждане в ходе протестов.
«Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку», - указано в сообщении.
Кроме того, МВД призвало не вестись на призывы к насилию в отношении правоохранителей.
Напомним, протестные акции захлестнули Беларусь 9 августа в связи с выборами президента. По данным ЦИК, Лукашенко победил в выборах с 80,1% голосов. В первые же дни протесты пробовали подавить силами правоохранителей, которые применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и иные методы воздействия.
Ранее НСН сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств. Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков. Соответствующий документ опубликован на национальном портале правовой информации.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил значение наградной медали и рассказал об условиях её получения.
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