МВД Белоруссии ответило за действия правоохранителей

Кроме того, МВД призвало не вестись на призывы к насилию в отношении правоохранителей.

Напомним, протестные акции захлестнули Беларусь 9 августа в связи с выборами президента. По данным ЦИК, Лукашенко победил в выборах с 80,1% голосов. В первые же дни протесты пробовали подавить силами правоохранителей, которые применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и иные методы воздействия.

Ранее НСН сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств. Медали первой степени полагаются 21 сотруднику органов внутренних дел, второй степени – 51 сотруднику, медалей третьей степени удостоены более сотни силовиков. Соответствующий документ опубликован на национальном портале правовой информации.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил значение наградной медали и рассказал об условиях её получения.

