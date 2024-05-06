Мурашко взял помощь раненым в Белгородской области под личный контроль

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял помощь пострадавшим при атаке дронов-камикадзе близ населенного пункта Березовка (Белгородская область) под личный контроль. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на помощника Мурашко Алексея Кузнецова.

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По словам помощника министра, в результате инцидента получили ранения 42 человека (в том числе трое детей), 32 раненым понадобилась госпитализация.

В ведомстве добавили, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, 26 человек находятся в состоянии средней тяжести. Для помощи раненым организованы телемедицинские консультации с привлечением специалистов передовых федеральных медицинских центров.

Отмечается, что в попавшем под атаку украинских беспилотников транспорте находились сотрудники свинокомплекса «Агро-Белогорье». В результате происшествия шесть человек погибли на месте, позже, по данным пресс-службы компании, в больнице скончался еще один человек.

Инцидент расследуют сотрудники Следственного комитета России. Семьям погибших «Агро-Белогорье» выплатит по миллиону рублей компенсации, выплаты пострадавшим составят от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
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