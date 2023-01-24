Муфтии России осудили сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана в Швеции – это оскорбление мусульман всего мира и провокация. Об этом говорится в совместном заявлении муфтиев России.

«Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества», - считают муфтии.