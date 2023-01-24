Муфтии России осудили сожжение Корана в Швеции
Сожжение Корана в Швеции – это оскорбление мусульман всего мира и провокация. Об этом говорится в совместном заявлении муфтиев России.
«Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества», - считают муфтии.
В заявлении выражается надежда на то, что «Европа прекратит практику этих безнравственных и провокационных проявлений».
Участники правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана организовали публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме 21 января. В МИД Швеции заявили, что не поддерживают исламофобию, но в стране существует свобода самовыражения. В РПЦ назвали это «актом недопустимого вандализма». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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