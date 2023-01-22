В РПЦ отреагировали на сожжение Корана в Швеции
«Актом недопустимого вандализма» назвал субботнюю акцию сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Он заявил, что в политической борьбе нельзя оскорблять религиозные святыни.
«Сожжение Корана в Швеции у посольства Турции - акт недопустимого вандализма. Нельзя плевать в то, что свято для другого человека. Нельзя в политической борьбе переходить границы человечности и оскорблять религиозные святыни", - подчеркнул религиозный деятель.
Аналогичной позиции придерживается замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
«"Просвещенные" европейцы любят с ужасом вспоминать католическую инквизицию, которая сжигала книги. Но как-то незаметно для самих себя они провозгласили право жечь книги "демократическим" стандартом в области свободы слова и самовыражения», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 21 января, участники правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана организовали публичное сожжение Корана перед посольством Турции. Она была организована в «Дипломатическом городке» в Стокгольме, в оцепленной полицией зоне.
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