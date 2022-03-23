Москва припомнила США бомбежку Югославии

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что в американском Минобороны почему-то забыли о недавней бомбежке Вашингтоном и союзников по НАТО городов Югославии, Ирака, Ливии, сообщает «РЕН ТВ».

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«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии», – следует из сообщения дипмиссии.

Как отметил Антонов, в Пентагоне также забыли и о вопиющих фактах преступлений военнослужащих США и наемников в Афганистане и Сирии.

Ранее китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоСШААнатолий Антонов
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