Москва припомнила США бомбежку Югославии

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии», – следует из сообщения дипмиссии.

Как отметил Антонов, в Пентагоне также забыли и о вопиющих фактах преступлений военнослужащих США и наемников в Афганистане и Сирии.

Ранее китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

