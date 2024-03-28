В ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов

Сектору Газа грозит голод на фоне обстрелов израильской армии, сообщил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 490

Он призвал разрешить доставку еды и лекарств в анклав. Также, по его словам, необходимо защищать медицинские учреждения, чтобы «остановить продолжающуюся трагедию».

Ранее в ВОЗ заявили, что четверть населения Газы столкнулась с катастрофическим голодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ВОЗИзраильСектор Газа

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