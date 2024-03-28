В ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов
28 марта 202406:03
Сектору Газа грозит голод на фоне обстрелов израильской армии, сообщил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он призвал разрешить доставку еды и лекарств в анклав. Также, по его словам, необходимо защищать медицинские учреждения, чтобы «остановить продолжающуюся трагедию».
Ранее в ВОЗ заявили, что четверть населения Газы столкнулась с катастрофическим голодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru