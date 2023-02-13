Москалькова обратилась к Герасимову после жалоб мобилизованных

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к главе Генштаба Валерию Герасимову в связи с жалобами граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

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Ранее в интернете появилось обращение мобилизованных жителей республики Татарстан — военными из 1231-го полка, переданных в подчинение армии ДНР. В своем послании они рассказали о том, что у них забрали вещи первой необходимости и военную технику, после чего без подготовки отправили на штурм. Глава пресс-службы региона заявил, что мобилизованные граждане были возвращены в полк из воинской части в ДНР.

Случившееся послужило поводом обращения Москальковой к Герасимову.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Генеральную прокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМобилизацияГенштаб ВС РФТатьяна Москалькова
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