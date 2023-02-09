Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары


Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Генеральную прокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары. Видеообращение бойцов появилось в телеграм-канале парламентария.

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Мобилизованные заявили, что их направили на передовую, однако не поставили в военных билетах отметки об участии в боевых действиях. Также было отказано в выплатах, утверждают они.

Помимо Генпрокуратуры, депутат направил обращения в Министерство обороны, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в координационную группу по вопросам СВО.

Ранее депутат Госдумы Шолбан Кара-оол сообщил, что факты неуставных отношений в ДНР не подтвердились. Увечья мобилизованным не наносили, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаМобилизация
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