Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары
Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Генеральную прокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары. Видеообращение бойцов появилось в телеграм-канале парламентария.
Мобилизованные заявили, что их направили на передовую, однако не поставили в военных билетах отметки об участии в боевых действиях. Также было отказано в выплатах, утверждают они.
Помимо Генпрокуратуры, депутат направил обращения в Министерство обороны, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в координационную группу по вопросам СВО.
Ранее депутат Госдумы Шолбан Кара-оол сообщил, что факты неуставных отношений в ДНР не подтвердились. Увечья мобилизованным не наносили, передает НСН.
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