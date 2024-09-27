Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего наемника из США
Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела 72-летнего американского наемника Стефана Хаббарда, воевавшего на стороне ВСУ в российско-украинском конфликте. Об этом сообщило РИА Новости.
Военная полиция доставила Хаббарда в зал суда. О фигуранте известно, что он пенсионер, уроженец Мичигана, также пользовался именем Стивен Джеймс Хамберд. Подсудимый прибыл на Украину в 2014 году и остался жить в стране, имел отношения с женщиной, которая его впоследствии бросила.
Прокурором было заявлено ходатайство о продлении на полгода срока ареста Хаббарда. Оно было удовлетворено, суд оставил его под стражей до 25 марта.
За наемничество Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее объявленного в международный розыск гражданина США, ветерана морской пехоты Майкла-Артура Сент-Джона заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за наемничество.
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