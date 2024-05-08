Воевавшего на стороне ВСУ россиянина приговорили к 15 годам колонии

Гражданин России Игорь Горский проведет в колонии строгого режима 15 лет за добровольное вступление в ряды украинской армии. Приговор вынес Верховный суд ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Кроме того, суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Андрея Щербинина и к 17 годам колонии строгого режима Алексея Изотова, завербовавших Горского. Их признали виновными по статье «Наемничество».