Воевавшего на стороне ВСУ россиянина приговорили к 15 годам колонии

Гражданин России Игорь Горский проведет в колонии строгого режима 15 лет за добровольное вступление в ряды украинской армии. Приговор вынес Верховный суд ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Кроме того, суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Андрея Щербинина и к 17 годам колонии строгого режима Алексея Изотова, завербовавших Горского. Их признали виновными по статье «Наемничество».

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Следствие установило, что Горский был завербован Щербининым и Изотовым через переписку в соцсети «ВКонтакте». Осужденный вступил в качестве наемника в бригаду «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) и за деньги воевал в украинской армии на территории ДНР в 2014-2015 годах.

Ранее Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении россиянина 2001 года рождения, проживающего в Краснодаре и решившего участвовать в спецоперации на стороне ВСУ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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