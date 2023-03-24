Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры

Монахи получили предписание о выселении из монастырского корпуса №34 от национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на наместника митрополита Павла.

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Священнослужитель отметил, что ни один монах не намерен покидать ни корпус, ни саму лавру, поскольку нет соответствующих указаний президента и разрывов договоров Кабмина. Митрополит Павел заявил, что министр культуры Украины и директор музея — простые люди, обязанные исполнять государственные законы.

Кроме того, он обратился к украинским властям с требованием «положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям.

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ФОТО: РИА Новости
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