Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры

Священнослужитель отметил, что ни один монах не намерен покидать ни корпус, ни саму лавру, поскольку нет соответствующих указаний президента и разрывов договоров Кабмина. Митрополит Павел заявил, что министр культуры Украины и директор музея — простые люди, обязанные исполнять государственные законы.

Кроме того, он обратился к украинским властям с требованием «положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям.

