Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
Монахи получили предписание о выселении из монастырского корпуса №34 от национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на наместника митрополита Павла.
Священнослужитель отметил, что ни один монах не намерен покидать ни корпус, ни саму лавру, поскольку нет соответствующих указаний президента и разрывов договоров Кабмина. Митрополит Павел заявил, что министр культуры Украины и директор музея — простые люди, обязанные исполнять государственные законы.
Кроме того, он обратился к украинским властям с требованием «положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям.
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