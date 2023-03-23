Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни
Отстоять Киево-Печерскую лавру призвал всех верующих её настоятель митрополит Павел, сообщает «Инетерфакс».
По его словам, это долг не только монахов, но и всех прихожан.
Он заметил, что насельники лавры, несмотря на требование властей Украины, оставить монастырь до 29 марта, не смогут этого сделать, так как у братии нет другого места, куда можно было бы перевести свое имущество.
«Многие нас обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваш долг - защищать свою святыню вместе с нами», - обратился ко всем православным верующим наместник монастыря.
Ранее, как сообщила НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает действия Украины по выдворению монахов из Киево-Печерской лавры.
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