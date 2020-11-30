Moderna заявила об эффективности вакцины от коронавируса на 94 процента
Американская биотехнологическая компания Moderna сегодня представит свою вакцину от коронавируса на утверждение американскому регулятору. В релизе производителя говорится, что эффективность препарата составляет 94,1%, при тяжелом течении коронавируса - 100%.
Ранее Moderna заявила, что разработала вакцину от коронавируса всего за два дня. Причем это произошло еще в январе, когда мир только услышал о существовании вируса SARS-CoV-2.
До конца 2020 года компания планирует произвести 20 миллионов доз лекарства.
В различиях наиболее обсуждаемых вакцин от коронавируса разбирался телеканал «360».
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