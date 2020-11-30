Moderna заявила об эффективности вакцины от коронавируса на 94 процента

Американская биотехнологическая компания Moderna сегодня представит свою вакцину от коронавируса на утверждение американскому регулятору. В релизе производителя говорится, что эффективность препарата составляет 94,1%, при тяжелом течении коронавируса - 100%.

Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины Moderna

Ранее Moderna заявила, что разработала вакцину от коронавируса всего за два дня. Причем это произошло еще в январе, когда мир только услышал о существовании вируса SARS-CoV-2.

До конца 2020 года компания планирует произвести 20 миллионов доз лекарства.

В различиях наиболее обсуждаемых вакцин от коронавируса разбирался телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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