Moderna заявила об эффективности вакцины от коронавируса на 94 процента

Ранее Moderna заявила, что разработала вакцину от коронавируса всего за два дня. Причем это произошло еще в январе, когда мир только услышал о существовании вируса SARS-CoV-2.

До конца 2020 года компания планирует произвести 20 миллионов доз лекарства.

В различиях наиболее обсуждаемых вакцин от коронавируса разбирался телеканал «360».



