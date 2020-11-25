Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины Moderna
Европейская комиссия объявила в среду об одобрении контракта с фармацевтической компанией Moderna Inc в рамках стратегии ЕС по вакцинам против COVID-19, передает «Интерфакс».
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, у компании закупят до 160 млн доз ее будущей вакцины, в руководящем органе Евросоюза работают над седьмым контрактом.
Контракт с Moderna подразумевает закупку 80 млн доз и возможность докупить еще 80 млн доз.
Ранее ЕК заключила контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, контракт с CureVac утвердила ЕК.
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