На разработку вакцины Moderna потребовалось два дня


Американская биотехнологическая компания Moderna разработала вакцину от коронавируса всего за два дня, пишет Business Insider.

Отмечается, что Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины в свои страны, препарат показал эффективность в 94,5% случаев. В компании рассказали, что вакцина была создана за два дня еще в январе, когда мир только узнал о существовании вируса SARS-CoV-2.

Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины Moderna

В Moderna рассказали, что с самого начала основания компании в ней широко исследовали технологии матричной РНК, которая сообщает клеткам, как производить белки. Именно с помощью мРНК была создана вакцина.

Полученный белок стимулирует коронавирус прикрепляться к клеткам, что вызывает иммунный ответ. Похожая технология использовалась в разработке вакцины Pfitzer. Использование матричной РНК не требует массовой культивации вируса, поэтому вакцину получилось создать очень быстро, пояснили в компании.



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ФОТО: pixabay.com
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