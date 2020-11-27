На разработку вакцины Moderna потребовалось два дня

В Moderna рассказали, что с самого начала основания компании в ней широко исследовали технологии матричной РНК, которая сообщает клеткам, как производить белки. Именно с помощью мРНК была создана вакцина.

Полученный белок стимулирует коронавирус прикрепляться к клеткам, что вызывает иммунный ответ. Похожая технология использовалась в разработке вакцины Pfitzer. Использование матричной РНК не требует массовой культивации вируса, поэтому вакцину получилось создать очень быстро, пояснили в компании.





