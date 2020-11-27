На разработку вакцины Moderna потребовалось два дня
Американская биотехнологическая компания Moderna разработала вакцину от коронавируса всего за два дня, пишет Business Insider.
Отмечается, что Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины в свои страны, препарат показал эффективность в 94,5% случаев. В компании рассказали, что вакцина была создана за два дня еще в январе, когда мир только узнал о существовании вируса SARS-CoV-2.
В Moderna рассказали, что с самого начала основания компании в ней широко исследовали технологии матричной РНК, которая сообщает клеткам, как производить белки. Именно с помощью мРНК была создана вакцина.
Полученный белок стимулирует коронавирус прикрепляться к клеткам, что вызывает иммунный ответ. Похожая технология использовалась в разработке вакцины Pfitzer. Использование матричной РНК не требует массовой культивации вируса, поэтому вакцину получилось создать очень быстро, пояснили в компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru