Митингующие штурмуют здание парламента Грузии
Представители оппозиции вместе с митингующими в Тбилиси пытаются прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства, передает РИА «Новости».
Министерство внутренних дел страны распространило заявление, в котором призывает пытающихся прорваться в здание парламента прекратить незаконные действие и насилие.
Ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации во главе с депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым в 26-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для протеста стало то, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента.
53-летний Гаврилов - член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.
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