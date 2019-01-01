Митингующие штурмуют здание парламента Грузии

Ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации во главе с депутатом Государственной думы Сергеем Гавриловым в 26-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для протеста стало то, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента.

53-летний Гаврилов - член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.

