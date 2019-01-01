Политолог: Грузия более европейская страна, чем некоторые члены ЕС
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН разъяснил, что имел в виду Юнкер.
Грузия стала на 100% европейским государством. Так считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший об этом на конференции в Брюсселе, посвященной 10-летнему юбилею программы «Восточное партнерство». Одним из признаков этого он назвал открытие «Европейской школы» в Грузии в мае 2018 года, в которой обучаются студенты из шести стран-участниц «Восточного партнерства» - Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии и Украины.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН разъяснил, что имел в виду Юнкер.
«Восточную Европу захлестнула волна популизма и даже авторитаризма. И уже проникает и в Западную. В Венгрии, Польше происходят события и изменения в законодательстве, которые резко критикуются Брюсселем. А ведь это страны Евросоюза! Грузия сейчас 18-я в Европе по свободе слова, независимости судебной системы и т.д. И, не являясь членом Евросоюза, мы обходим ту же Венгрию, Польшу и другие. Все стало весьма относительно. Я как гражданин Грузии считаю, что нам еще много надо работать, чтобы действительно достичь хорошего европейского уровня. Того, когда свобода, демократия, верховенство права действительно надежно защищены. С другой стороны, я полностью понимаю Юнкера, который сравнивает Грузию с некоторыми членами Евросоюза и говорит, что Грузия – стопроцентно европейское государство», - сказал собеседник НСН.
Ранее Мамрадзе рассказал НСН, почему Грузия оказалась в внешнеполитическом тупике между НАТО и Россией.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу