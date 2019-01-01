Политолог: Грузия более европейская страна, чем некоторые члены ЕС

«Восточную Европу захлестнула волна популизма и даже авторитаризма. И уже проникает и в Западную. В Венгрии, Польше происходят события и изменения в законодательстве, которые резко критикуются Брюсселем. А ведь это страны Евросоюза! Грузия сейчас 18-я в Европе по свободе слова, независимости судебной системы и т.д. И, не являясь членом Евросоюза, мы обходим ту же Венгрию, Польшу и другие. Все стало весьма относительно. Я как гражданин Грузии считаю, что нам еще много надо работать, чтобы действительно достичь хорошего европейского уровня. Того, когда свобода, демократия, верховенство права действительно надежно защищены. С другой стороны, я полностью понимаю Юнкера, который сравнивает Грузию с некоторыми членами Евросоюза и говорит, что Грузия – стопроцентно европейское государство», - сказал собеседник НСН.

Ранее Мамрадзе рассказал НСН, почему Грузия оказалась в внешнеполитическом тупике между НАТО и Россией.