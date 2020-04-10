Мишустин: Кабмин при необходимости выделит допсредства для вывоза россиян из-за границы
Михаил Мишустин допустил выделение дополнительных средств для застрявших за границей россиян. Как сообщается на сайте кабмина, в том случае, если для вывоза наших соотечественников потребуются дополнительные средства, то правительство их выделит. При этом Михаил Мишустин подчеркнул, что люди уже начали получать первые выплаты, а МИД активно работает над этим вопросом.
Отмечается, что выплаты от правительства уже получили около четырех тысяч россиян, оставшихся за рубежом. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что на денежную поддержку в размере 2,4 тысячи рублей на человека могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на даты с 16 марта по 31 мая. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1,6 тысячи рублей в день.
Напомним, 4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз наших соотечественников, оставшихся за границей. Однако спустя два дня авиасообщение для возвращения россиян на родину было восстановлено. По данным Минтранса, эвакуироваться захотели около 25,8 тысячи россиян.
Ранее НСН писала, что только перенос сроков туров, аннулированных из-за ситуации с коронавирусом, позволит туроператорам избежать банкротства и возобновить работу после восстановления туристических направлений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Организация обратилась к правительству РФ с просьбой разрешить туроператорам отложить выплаты за аннулированные пакетные туры и отдельные туристские услуги до 2022 года.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отмечал, что отрасль ждёт поддержки государства, причем не в виде налоговой отсрочки, а в в виде налоговых каникул. В нынешней ситуации туроператоры также рассчитывают на внутрироссийский туризм в летний сезон.
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