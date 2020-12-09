Мишустин допускает «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19

За рубежом возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия».

При этом, глава правительства подчеркнул, что, в первую очередь, препаратом планируется обеспечить россиян.

Ранее стало известно, что поставки вакцины «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря, отмечает RT.