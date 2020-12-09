Мишустин допускает «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19
За рубежом возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия».
При этом, глава правительства подчеркнул, что, в первую очередь, препаратом планируется обеспечить россиян.
Ранее стало известно, что поставки вакцины «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря, отмечает RT.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что препарат уже получили в Московской области, Новосибирске, Республике Коми и ряде других регионов. Министр заявил, что около половины субъектов РФ получили «Спутник V» в рамках плановой вакцинации.
Ранее Михаил Мишустин поручил главам регионов до 9 декабря доложить о доставке препарата и организации вакцинации для горожан и жителей отдалённых районов.
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