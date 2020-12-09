Мишустин допускает «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19

За рубежом возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия».

При этом, глава правительства подчеркнул, что, в первую очередь, препаратом планируется обеспечить россиян.

Ранее стало известно, что поставки вакцины «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря, отмечает RT.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что препарат уже получили в Московской области, Новосибирске, Республике Коми и ряде других регионов. Министр заявил, что около половины субъектов РФ получили «Спутник V» в рамках плановой вакцинации.

Ранее Михаил Мишустин поручил главам регионов до 9 декабря доложить о доставке препарата и организации вакцинации для горожан и жителей отдалённых районов.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаМихаил Мишустин
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