Мишустин поручил регионам доложить об организации вакцинации от COVID-19
Главы российских регионов должны до среды, 9 декабря, доложить о доставке препарата от COVID-19, а также об организации вакцинации как горожан, так и жителей отдалённых районов. Об этом заявили в правительстве, пишет РИА Новости.
В свою очередь, Минздрав России должен до 11 декабря представить в кабмин логистические паспорта готовности к вакцинации во всех 85 субъектах страны, отмечает RT.
Между тем, в Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают людям из групп риска - врачам, учителям, а также сотрудникам клининговых компаний, администраторам, работающим в медицинских и образовательных организациях.
Провакцинироваться могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, прикрепленные к столичной поликлинике. Также те, кто собирается сделать прививку, не должны быть участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса. Кроме того, противопоказания имеют беременные и кормящие грудью женщины, подчеркивает RT.
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