Мишустин поручил регионам доложить об организации вакцинации от COVID-19

Главы российских регионов должны до среды, 9 декабря, доложить о доставке препарата от COVID-19, а также об организации вакцинации как горожан, так и жителей отдалённых районов. Об этом заявили в правительстве, пишет РИА Новости.

В свою очередь, Минздрав России должен до 11 декабря представить в кабмин логистические паспорта готовности к вакцинации во всех 85 субъектах страны, отмечает RT.