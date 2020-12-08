Мишустин поручил регионам доложить об организации вакцинации от COVID-19

Главы российских регионов должны до среды, 9 декабря, доложить о доставке препарата от COVID-19, а также об организации вакцинации как горожан, так и жителей отдалённых районов. Об этом заявили в правительстве, пишет РИА Новости.

В свою очередь, Минздрав России должен до 11 декабря представить в кабмин логистические паспорта готовности к вакцинации во всех 85 субъектах страны, отмечает RT.

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Между тем, в Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают людям из групп риска - врачам, учителям, а также сотрудникам клининговых компаний, администраторам, работающим в медицинских и образовательных организациях.

Провакцинироваться могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, прикрепленные к столичной поликлинике. Также те, кто собирается сделать прививку, не должны быть участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса. Кроме того, противопоказания имеют беременные и кормящие грудью женщины, подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Михаил МишустинКоронавирусРоссияВакцинация
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