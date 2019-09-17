Мировые цены на нефть падают более чем на 5%

Отмечается, что за несколько минут цена на нефть марки Brent упала до 64,5 доллара за баррель, что на 5% меньше предыдущей отметки. Аналогичную динамику показали и другие марки — WTI упала до 59,3 доллара за баррель, что ниже на 5,4% уровня закрытия торгов.

Напомним, ранее НСН писала, что экономисты отмечают подорожание рубля на фоне резкого подъёма цен на нефть после субботней атаки дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

