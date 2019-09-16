Доллар и Евро уступают рублю на фоне роста нефти

Курс доллара США откатился на торгах Московской биржи ниже 64 рублей, это произошло впервые с 1 августа. Как сообщает RT, за американскую валюту в начале сессии давали 63 рубля, 85 копеек. Сейчас доллар торгуется ещё на 5 копеек дешевле.

Курс евро упал на 56 копеек и составил 70 рублей, 72 копейки. Сейчас европейская валюта подешевела ещё на 9 копеек. Рубль дорожает на фоне резкого подъёма цен на нефть после субботней атаки дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

Как отмечает Газета.ру, максимальный всплеск цены на чёрное золото на мировых биржах составил сегодня утром +19% к закрытию предыдущих торгов. Цена ноябрьских контрактов на североморскую смесь Brent поднялась до 66 долларов, 22 центов за баррель. Марка WTI подорожала до 59 долларов, 52 центов.

