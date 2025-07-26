Мирный житель погиб при атаке украинской армии в Курской области

Украинская армия нанесла удар по Рыльскому району Курской области, в результате инцидента погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

По его словам, беспилотники атаковали населенный пункт Обеста, что в пяти километрах от российско-украинской границы. Погибший находился рядом с местным клубом.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины и обратился к жителям Курской области с просьбой не посещать приграничные районы.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали населенный пункт Каменский Хутор (Климовский район, Брянская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов
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