Мирная жительница пострадала при обстреле села Тишанка Белгородской области
11 сентября 202420:20
Мирная жительница пострадала в результате артобстрела украинскими войсками двух населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ранение предплечья получила жительница села Тишанка (Волоконовский район). Бойцы самообороны отправили ее в Волоконовскую ЦРБ.
Также был произведен обстрел магазина на автодороге Шебекино — Белгород, данные о последствиях уточняются.
Ранее ВСУ обстреляли с использованием РСЗО село Грузское Борисовского района Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru