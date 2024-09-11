Мирная жительница пострадала при обстреле села Тишанка Белгородской области

Мирная жительница пострадала в результате артобстрела украинскими войсками двух населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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Отмечается, что ранение предплечья получила жительница села Тишанка (Волоконовский район). Бойцы самообороны отправили ее в Волоконовскую ЦРБ.

Также был произведен обстрел магазина на автодороге Шебекино — Белгород, данные о последствиях уточняются.

Ранее ВСУ обстреляли с использованием РСЗО село Грузское Борисовского района Белгородской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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