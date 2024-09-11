Мирная жительница пострадала при обстреле села Тишанка Белгородской области

Космический корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и американцем выведен на орбиту Блинкен в Киеве заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО МВД Таджикистана назвало хулиганство предварительной причиной нападения на Верховного муфтия «Поезд ушел»: Возвращение «Наша Russia» в форме мюзикла кинокритик счел прощанием с шоу