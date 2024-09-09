ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек

Обстрел также вызвал повреждения в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена.

Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется, а оперативные службы продолжают работу на месте, передает «Радиоточка НСН».