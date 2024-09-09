ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек
Село Грузское Борисовского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ с использованием РСЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела пострадала одна мирная жительница, которую с контузией передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь.
Обстрел также вызвал повреждения в трех частных домах: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена.
Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется, а оперативные службы продолжают работу на месте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru