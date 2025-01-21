Америка выходит: Трамп подписал первые указы и вспомнил про Зеленского
В первые сутки после инаугурации Трамп распорядился отказаться от помощи иностранным государствам на 90 дней, вывел США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также заявил, что президент Украины готов к "сделке".
Американский лидер Дональд Трамп за первые сутки после инаугурации успел подписать несколько десятков указов, выполняя предвыборные обещания и отменяя решения, принятые экс-главой США Джо Байденом.
ПОМОГАТЬ НЕ БУДУТ
Одним из первых подписанных американским президентов документов стал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней, до оценки соответствия целями внешней политики США и национальным интересам страны, сообщило агентство The Associated Press.
Согласно документу, «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям». Кроме того, они дестабилизируют международную обстановку путем продвижения идей, прямо противоположных стабильным и гармоничным межгосударственным и внутригосударственным отношениям, говорится в указе.
Трамп подчеркнул, что помощь другим странам не должна выделяться вразрез с внешней политикой президента США.
Вместе с тем, отмечает агентство, не вполне понятно, на какую помощь повлияет приказ, так как Конгресс уже выделил средства на финансирование многих программ, и деньги эти необходимо потратить.
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Напомним, одним из наиболее крупных получателей такой помощи со стороны США является Украина. Трамп, судя по всему, не намерен откладывать в долгий ящик разрешение российско-украинского конфликта. Американский лидер подтвердил, что намерен в ближайшей перспективе помирить Москву и Киев и намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило РИА Новости. Президент США подчеркнул, что назовет точные сроки окончания войны после того, как пообщается с российским коллегой.
Трамп также прямо намекнул на «неприятности», которые ждут Россию, если она не пойдет на сделку по Украине. Он также отметил, что антироссийские санкции сохранятся до завершения конфликта на Украине. Президент же Украины Владимир Зеленский, по мнению Трампа, на заключение такой сделки уже настроен.
Отвечая на вопрос о сохранении санкций, Трамп заявил, что считает более эффективными тарифы, и тут же заодно припугнул ими Китай.
В свою очередь утвержденный в должности госсекретаря США Марко Рубио подчеркнул, что каждая из воюющих сторон должна будет пойти на уступки, правда, не уточнил, на какие именно. По его словам, окончательное решение будет принято Россией и Украиной.
США БОЛЬШЕ НЕ В ВОЗ
Не обошел Трамп в свой первый рабочий день и тему здравоохранения — так, президентским указом страна вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал CNN.
Напомним, аналогичное решение уже принималось в июле 2020 годом, однако было отменено Байденом на следующий день после его вступления в должность.
Администрация Трампа объяснила причину такого шага со стороны Вашингтона «неправильным отношением к пандемии COVID-19» и иными глобальными кризисами. Кроме того, в Белом доме заявили, что ВОЗ не в состоянии абстрагироваться от политического влияния и решиться на реформы.
Трамп также подчеркнул, что США по сравнению с другими странами платят организации слишком много средств, однако ВОЗ по-прежнему требует выплаты, обременительные для Вашингтона.
Заодно Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.
МИГРАНТЫ И НАРКОТИКИ
Как и обещал ранее, президент-республиканец вплотную занялся иммиграционными вопросами. Так, в связи с увеличением нелегальной миграции Трамп ввел на границах США чрезвычайное положение, что предоставит администрации президента дополнительные ресурсы и полномочия, чтобы массово депортировать нелегальных мигрантов, сообщило РИА Новости.
Кроме того, Трамп отдал приказ военным защитить от нелегальной миграции южную границу США и отменил практику catch and release («поймай и отпусти»), по которой правоохранители отпускали мигрантов на время ожидания слушаний в иммиграционном суде. Американский лидер также возобновил программу «Оставайся в Мексике» — согласно ней, желающие получить политическое убежище в США должны ожидать в соседнем государстве решения американских властей.
Президент США распорядился возвести на южной границе страны новый участок стены, прекратить выдавать гражданство США детям мигрантов по праву рождения на территории страны и приостановить программы по переселению беженцев. Глава государства отменил указ о создании рабочей группы по воссоединению детей мигрантов с членами семей.
Также Трамп начал искоренять действующие на территории США преступные картели. Для этого он своим указом велел создать оперативные группы, состоящие из Совета экономических консультантов, Иммиграционной и таможенной полиции, сотрудников ФБР и других ведомств. Сами же картели приравнены указом Трампа к иностранным террористическим организациям.
ТОЛЬКО «М» И «Ж»!
Не стал затягивать Трамп с реализацией обещания навести порядок в растущем как грибы после дождя многообразии гендеров, сообщило агентство Reuters. Отныне официально в США признаны лишь два пола — мужской и женский, только их можно будет указывать в удостоверениях личности и иных документах.
Кроме того, американский лидер отменил все программы по поощрению инклюзивности, равноправия и гендерного и расового разнообразия в федеральном правительстве.
Также трансгендеры отныне изгнаны из женских видов спорта, а программы по продвижению гендерной идеологии не будут финансироваться из федерального бюджета.
ДРУГИЕ УКАЗЫ ТРАМПА
Подписал Трамп и ряд других указов — так, новый американский президент поручил правительству устранить кризис стоимости жизни, ответственность за который, по его мнению, несет администрация Байдена. Он потребовал снизить цены на медицинское обслуживание, увеличить предложение на рынке недвижимости, обуздать рост цен на бытовую технику, избавиться от «зеленых» реформ и создать рабочие места. Также он потребовал тщательно изучить проблемы, связанным с торговым дисбалансом и недобросовестными практиками государств-партнеров США.
Как и обещал, Трамп сократил тюремное наказание и велел закрыть уголовные дела в отношении около 1 600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Также американский лидер отменил указы Байдена о бурении нефтяных и газовых скважин на Аляске в рамках «полного раскрепощения» энергетики в штате. Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, нацеленное на увеличение производства электроэнергии, упростил строительство новых трубопроводов и распорядился снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа. По данным издания Axios, все это позволит США занять первое место в мире по развитию искусственного интеллекта.
Приступил Трамп и к реформе федерального правительства. Он запретил бюрократам принимать новые нормативные акты до установления «полного контроля» над федеральным правительством. Также вводится запрет на наем госслужащих, кроме армии и ряда других категорий. Кроме того, от работников госучреждений потребовали вернуться с удаленной работы на рабочие места.
Кроме того, Трамп лишит гарантий занятости десятки тысяч сотрудников федерального правительства. Это позволит осуществить массовые чистки и сокращения в госаппарате. Ожидается, что эту миссию возложат на Департамент эффективности правительства под руководством предпринимателя Илона Маска, учрежденный специальным указом президента.
Также глава государства распорядился восстановить свободу слова, избавиться от правительственной цензуры и запретить использовать федеральное правительство США (прежде всего, судебную ветвь) для преследования политических оппонентов.
Трамп также потребовал переименовать Мексиканский залив в Американский, отложить запрет TikTok на 75 дней, восстановить смертную казнь на федеральном уровне и отменить указ своего предшественника Байдена об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма.
ЧТО ПООБЕЩАЛ ТРАМП
Многое Трампу также предстоит сделать в ближайшее время.
Так, один из пунктов повестки Трампа — экономический. Вопреки обещаниям, Трамп пока не ввел тарифы в размере до 25% на весь импорт (причем для продукции из Китая тарифы будут увеличены до 60%). Трамп также пообещал, что введет тарифы в размере 100% она импорт из стран, которые откажутся от использования долларов.
Также Трамп пообещал понизить ставку ФРС США, продолжить снижение налогов, начатое во время его первого президентского срока, отменить двойное налогообложения для проживающих за границей американских граждан и налоги н чаевые, а также увеличить налоговый вычет на ребенка с $2 000 до $5 000.
Известен Трамп и как ярый защитник 2-й поправки к конституции США, гарантирующей право на владением оружием, а также как сторонник сокращения «зон без оружия». Он поддерживает программу вооружения школьных учителей и обучения их стрельбе.
В медицине Трамп заявил о намерении окончательно упразднить программу обязательного медицинского страхования, принятую в 2010 году администрацией экс-президента США Барака Обамы.
Кроме того, Трамп заявил о намерении упразднить Минобразования США из-за того, что в него якобы «проникли радикальные фанатики и марксисты», пообещал ввести в школах уроки патриотического воспитания, защищать западную цивилизацию и американские традиции, а также упразднить в школах половое просвещение.
Неоднократно заявлял Трамп и о планах по расширению территорий. Он предложил Дании продать остров Гренландия, руководствуясь тем, что это «абсолютная необходимость» для США, а также предложил Мексике и Канаде войти в состав США.
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