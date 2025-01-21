Америка выходит: Трамп подписал первые указы и вспомнил про Зеленского

Кроме того, Трамп отдал приказ военным защитить от нелегальной миграции южную границу США и отменил практику catch and release («поймай и отпусти»), по которой правоохранители отпускали мигрантов на время ожидания слушаний в иммиграционном суде. Американский лидер также возобновил программу «Оставайся в Мексике» — согласно ней, желающие получить политическое убежище в США должны ожидать в соседнем государстве решения американских властей.

Президент США распорядился возвести на южной границе страны новый участок стены, прекратить выдавать гражданство США детям мигрантов по праву рождения на территории страны и приостановить программы по переселению беженцев. Глава государства отменил указ о создании рабочей группы по воссоединению детей мигрантов с членами семей.

Также Трамп начал искоренять действующие на территории США преступные картели. Для этого он своим указом велел создать оперативные группы, состоящие из Совета экономических консультантов, Иммиграционной и таможенной полиции, сотрудников ФБР и других ведомств. Сами же картели приравнены указом Трампа к иностранным террористическим организациям.

ТОЛЬКО «М» И «Ж»!

Не стал затягивать Трамп с реализацией обещания навести порядок в растущем как грибы после дождя многообразии гендеров, сообщило агентство Reuters. Отныне официально в США признаны лишь два пола — мужской и женский, только их можно будет указывать в удостоверениях личности и иных документах.

Кроме того, американский лидер отменил все программы по поощрению инклюзивности, равноправия и гендерного и расового разнообразия в федеральном правительстве.

Также трансгендеры отныне изгнаны из женских видов спорта, а программы по продвижению гендерной идеологии не будут финансироваться из федерального бюджета.

ДРУГИЕ УКАЗЫ ТРАМПА

Подписал Трамп и ряд других указов — так, новый американский президент поручил правительству устранить кризис стоимости жизни, ответственность за который, по его мнению, несет администрация Байдена. Он потребовал снизить цены на медицинское обслуживание, увеличить предложение на рынке недвижимости, обуздать рост цен на бытовую технику, избавиться от «зеленых» реформ и создать рабочие места. Также он потребовал тщательно изучить проблемы, связанным с торговым дисбалансом и недобросовестными практиками государств-партнеров США.

Как и обещал, Трамп сократил тюремное наказание и велел закрыть уголовные дела в отношении около 1 600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Также американский лидер отменил указы Байдена о бурении нефтяных и газовых скважин на Аляске в рамках «полного раскрепощения» энергетики в штате. Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, нацеленное на увеличение производства электроэнергии, упростил строительство новых трубопроводов и распорядился снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа. По данным издания Axios, все это позволит США занять первое место в мире по развитию искусственного интеллекта.

Приступил Трамп и к реформе федерального правительства. Он запретил бюрократам принимать новые нормативные акты до установления «полного контроля» над федеральным правительством. Также вводится запрет на наем госслужащих, кроме армии и ряда других категорий. Кроме того, от работников госучреждений потребовали вернуться с удаленной работы на рабочие места.

Кроме того, Трамп лишит гарантий занятости десятки тысяч сотрудников федерального правительства. Это позволит осуществить массовые чистки и сокращения в госаппарате. Ожидается, что эту миссию возложат на Департамент эффективности правительства под руководством предпринимателя Илона Маска, учрежденный специальным указом президента.

Также глава государства распорядился восстановить свободу слова, избавиться от правительственной цензуры и запретить использовать федеральное правительство США (прежде всего, судебную ветвь) для преследования политических оппонентов.

Трамп также потребовал переименовать Мексиканский залив в Американский, отложить запрет TikTok на 75 дней, восстановить смертную казнь на федеральном уровне и отменить указ своего предшественника Байдена об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма.

ЧТО ПООБЕЩАЛ ТРАМП

Многое Трампу также предстоит сделать в ближайшее время.

Так, один из пунктов повестки Трампа — экономический. Вопреки обещаниям, Трамп пока не ввел тарифы в размере до 25% на весь импорт (причем для продукции из Китая тарифы будут увеличены до 60%). Трамп также пообещал, что введет тарифы в размере 100% она импорт из стран, которые откажутся от использования долларов.

Также Трамп пообещал понизить ставку ФРС США, продолжить снижение налогов, начатое во время его первого президентского срока, отменить двойное налогообложения для проживающих за границей американских граждан и налоги н чаевые, а также увеличить налоговый вычет на ребенка с $2 000 до $5 000.

Известен Трамп и как ярый защитник 2-й поправки к конституции США, гарантирующей право на владением оружием, а также как сторонник сокращения «зон без оружия». Он поддерживает программу вооружения школьных учителей и обучения их стрельбе.

В медицине Трамп заявил о намерении окончательно упразднить программу обязательного медицинского страхования, принятую в 2010 году администрацией экс-президента США Барака Обамы.