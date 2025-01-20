Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир
20 января 202520:41
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир.
«Критерий успеха для Америки — предотвращенные войны, а не начатые. «Мощь США» остановит все конфликты в мире и подарит человечеству новый дух единства», - заявил американский лидер в своей инаугурационной речи.
Кроме того, Трамп в своей речи заявил, что американский народ выиграл две мировые войны, победил фашизм и коммунизм, а теперь стоит на пороге четырех величайших лет в истории.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп нацелен на прекращение военных действий между Москвой и Киевом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru