Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир

«Критерий успеха для Америки — предотвращенные войны, а не начатые. «Мощь США» остановит все конфликты в мире и подарит человечеству новый дух единства», - заявил американский лидер в своей инаугурационной речи.

Кроме того, Трамп в своей речи заявил, что американский народ выиграл две мировые войны, победил фашизм и коммунизм, а теперь стоит на пороге четырех величайших лет в истории.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп нацелен на прекращение военных действий между Москвой и Киевом, напоминает «Радиоточка НСН».

