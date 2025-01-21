Спецпосланник Трампа: США перестанут нести финансовую обузу других

Вашингтон не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать собственный прогресс, заявил на инаугурационном параде в честь вступления Дональда Трампа в должность спецпосланник главы государства по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«День чистых чеков закончен», — указал он.

Ранее Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

