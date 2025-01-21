Спецпосланник Трампа: США перестанут нести финансовую обузу других
21 января 202503:01
Вашингтон не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать собственный прогресс, заявил на инаугурационном параде в честь вступления Дональда Трампа в должность спецпосланник главы государства по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
«День чистых чеков закончен», — указал он.
Ранее Трамп пообещал, что «мощь США» остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru